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Сын Валентины Легкоступовой назвал причину, из-за которой она оказалась в коме 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Сын Легкоступовой объяснил, почему она в коме
Фото: Teleprogramma.pro
Сын Валентины Легкоступовой Матвей дал показания в полиции. Он считает, что инцидент с певицей произошел по вине ее третьего мужа Юрия Фирсова. Именно он решил избавиться от женщины из корыстных побуждений — на кону стоит квартира. И по закону Фирсов может претендовать на квадратные метры. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Матвей утверждает, что после бракосочетания мать начала злоупотреблять спиртными напитками. Что именно произошло в тот день, молодой человек не знает. Он проживает отдельно, в деревне Терино. Фирсов утверждает, что артистка сама упала в ванной.
Пока полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, дочь Легкоступовой Анэтта Бриль поведала следователям свою версию.
Как передает «Комсомольская правда», она приехала в квартиру матери 7 августа, где обнаружила ее и Фирсова пьяными. А после того, как увидела на лице и теле родительницы множественные гематомы, решила обоих сдать в наркологию. Разумеется под другой фамилией, чтобы избежать огласки. Новоиспеченный муж Валентины сбежал на другой день, а самой артистке стало хуже. Она впала в кому и 10 августа была переведена в клиническую больницу №13 под фамилией Левченко.
Диагноз Валентины Легкоступовой — кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени. В сознание она пока не приходила. С Юрием Фирсовым Легкоступова вступила в законный брак в июне 2020 года.
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