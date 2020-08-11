Сын Легкоступовой объяснил, почему она в коме

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Сын певицы Валентины Легкоступовой дал характеристику ее избраннику сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Как стало известно, сын исполнительницы хита "Ягода-малина" уверен, что во всем виноват новый мужчина певицы — Юрий Фирсов . По утверждениям родственника, у того был корыстный интерес — квартира, а Фирсов якобы решил избавиться от супруги, чтобы завладеть жилплощадью.

Отчима же он характеризует не лучшим образом. Якобы, тот много раз устраивал скандалы и угрожал родственникам.

Подробностей произошедшего сын не знает. По его словам, после свадьбы Легкоступова и Фирсов стали злоупотреблять алкоголем.

Версия Фирсова о произошедшем отличается. Он настаивает, что Валентина упала и ударилась головой сама. Опросить певицу пока не удается, ведь она впала на фоне полученных травм.