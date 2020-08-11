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Сын Легкоступовой объяснил свою версию того, почему она в коме 

Стелла Шмель 2 часа назад
Сын Легкоступовой объяснил, почему она в коме
Фото: globallookpress.com
Сын певицы Валентины Легкоступовой дал характеристику ее избраннику сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Как стало известно, сын исполнительницы хита "Ягода-малина" уверен, что во всем виноват новый мужчина певицы — Юрий Фирсов. По утверждениям родственника, у того был корыстный интерес — квартира, а Фирсов якобы решил избавиться от супруги, чтобы завладеть жилплощадью.
Отчима же он характеризует не лучшим образом. Якобы, тот много раз устраивал скандалы и угрожал родственникам.
Подробностей произошедшего сын не знает. По его словам, после свадьбы Легкоступова и Фирсов стали злоупотреблять алкоголем.
Версия Фирсова о произошедшем отличается. Он настаивает, что Валентина упала и ударилась головой сама. Опросить певицу пока не удается, ведь она впала на фоне полученных травм.
Ранее "Рамблер" писал, что Штурм рассказала о муже Легкоступовой.
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Звёзды , Юрий Фирсов
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