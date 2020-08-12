Гоген Солнцев объяснил свою любовь к женщинам в возрасте и рассказал, почему его не привлекают молодые девушки.
«Они пустые как пробки! Другое дело — зрелые женщины. Они меня тоже любят, я этим горжусь»,
— пояснил шоумен.
По словам Солнцева, сейчас он отдыхает в Сочи вместе со своей пожилой женой Екатериной Терешкович и подругой семьи Лидой, которую многие называют любовницей Гогена. Вместе со своими спутницами шоумен уже посетил гору Ахун и знаменитый парк "Ривьера".
Как сообщает "Собеседник", местные пенсионерки не дают Солнцеву прохода: все хотят с ним пообщаться и сфотографироваться, что вызывает у Терешкович приступы ревности.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как отдыхают российские звезды в переполненном Сочи.