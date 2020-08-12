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«Горячий» образ Лободы в бикини очаровал поклонников 

Vse42.ru 3 часа назад
«Горячий» образ Лободы в бикини очаровал поклонников
Фото: @lobodaofficial
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода вновь усладила взгляд фанатов видами своего загорелого тела. В этот раз артистка позировала в бикини.
37-летняя знаменитость не перестает радовать фанатскую аудиторию своими образами и элементами гардероба. Так случилось и в последней публикации звезды, однако в этот раз на звезде было не так много одежды. Поклонники увидели любимицу, облаченную в соломенную шляпу, темные очки и купальник черно-белой расцветки. На первой фотографии из серии снимков звезда на камеру оттягивает завязки трусов-бикини.
@lobodaofficial

— мы сами создаем удачу но иногда удача создает нас п.с. классный был концерт вчера! (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.) — прокомментировала фото звезда.

Поклонники Лободы незамедлительно отреагировали на ее публикацию, оставив множество лестных комментариев не только "классному" купальнику и "шоколадному" загару, но и "шикарной" фигуре звезды.

— "Шикарная", "Богиня", "Горячий образ", "О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась", "Идеал сексуальной женщины", — восторженно выразили свое мнение фанаты.

Вместе с тем поклонники поинтересовались, где выступала их любимица, а также выразили желание и готовность "оторваться" на ее следующем концерте.
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Звёзды , Светлана Лобода
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