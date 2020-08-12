«Ко мне приставал человек нетрадиционной ориентации»

Никита Ефремов впервые рассказал журналистам о том, что в детстве его домогался взрослый мужчина.

«У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма. Не помню, сколько мне было лет. Даже если я был совершеннолетний, у меня в любом случае никто не спросил разрешения. Тогда я ничего не сделал. Точнее, я просто переселился в другой номер, позвонил и рассказал маме, но на этом все»,

— объяснил Ефремов на пресс-конференции, приуроченной к выходу документального проекта "Хватит" для платформы Start.

По словам Ефремова, у россиян довольно своеобразное отношение к насилию. Так, жертвы довольно часто не заявляют о противоправных действий, боясь всеобщего осуждения. Актер признался, что и сам стыдился рассказать о том, что с ним произошло:

«Столько сразу страхов у меня было, что это не по-пацански, что я лох. Мне всегда такие темы с насилием сложно просматривать. Даже вспоминать свои эпизоды из детства, когда отец на эмоциях что-то кричит, а мама наказывает. Недавно, кстати, мама извинялась передо мной на тему ремня. Но все эти эпизоды так вписаны в систему, что кажутся нормальными».

Вместе с тем артист убежден: для того, чтобы победить насилие, о нем важно и нужно говорить. Именно поэтому он решил поделиться своей историей.