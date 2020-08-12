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«Дети вытирают об меня ноги»: Данко рассказал о сложных отношениях с дочерьми 

Мира Маркина 44 минуты назад
«Дети вытирают об меня ноги»
Фото: @danko_star
51-летний Александр Фадеев, больше известный как Данко, переехал из Москвы в Крым и почти перестал общаться с прежней семьей, в том числе со своими дочерьми.
В разговоре с изданием "Собеседник" певец признался, что ему не удается наладить контакт с детьми:

"Мои дети, в которых я вкладывал всю душу и любовь, вытирают об меня ноги, портят жизнь, постоянно врут и делают какие-то неадекватные вещи".

Более подробно рассказывать о ссорах с дочерьми Данко не стал, но обратил внимание на то, что, по его мнению, институт брака делает положение мужчины уязвимым. Вот почему он не торопится идти под венец со своей нынешней пассией, диджеем Марией Силуяновой.
В данный момент пара живет в арендованном особняке в Ливадии. Музыкант воспитывает трехлетнего сына Марии от предыдущего брака. При этом, как сообщил весной телеканал НТВ, певец не выплачивает алименты на содержание своих дочерей, даже несмотря на то, что одна из них страдает от ДЦП.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало известно о тайной дочери Нагиева.
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Женский форум
Звёзды , Александр Фадеев , ИД "Собеседник"
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