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Популярная певица порадовала снимком в бикини в саду 

Lenta.ru 2 часа назад
Популярная певица порадовала снимком в бикини в саду
Фото: @iamhalsey
Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 25-летняя исполнительница запечатлена в красном бикини с анималистичым принтом. Холзи продемонстрировала свою фигуру, лежа на диване в саду. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон купальнику. «Змея в саду», — подписала она пост, который набрал 3,3 миллиона лайков.
@iamhalsey
Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях.

«Ты сногсшибательна», «Нуждаюсь в таком же купальнике», «Это фото разрушило мою жизнь, но в хорошем смысле», «Эшли, ты слишком прелестная для этого мира», «Богиня», — прокомментировали они.

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