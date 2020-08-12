Популярная певица порадовала снимком в бикини в саду 

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 25-летняя исполнительница запечатлена в красном бикини с анималистичым принтом. Холзи продемонстрировала свою фигуру, лежа на диване в саду. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон купальнику. «Змея в саду», — подписала она пост, который набрал 3,3 миллиона лайков.

@iamhalsey

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях.