Орлова в бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой 

В свои 42 года Ольга Орлова не только сумела построить успешную певческую карьеру, она также стала мамой. Певица воспитывает 19-летнего сына Артема. При том, что у экс-солистки группы «Блестящие» есть уже взрослый наследник, она сама выглядит словно юная девочка. На одном из летних снимком соведущая Влада Кадони похвасталась соблазнительной ложбинкой, блеснув пышным бюстом в глубоком декольте. певица тщательно следит за своей фигурой и надо отдать ей должное, выглядит значительно моложе своих сверстниц.
Поклонники ведущей проекта «Дом-2» сошлись во мнении, что Орлова могла бы покорить и приручить любого мужчину, настолько восхитительно она выглядит. Однако сама Ольга о личной жизни предпочитает не распространяться. Стоит отметить, что певица никогда не страдала от недостатка внимания со стороны сильного пола.
teleprogramma.pro
«Всех мужчинок сразит наповал», «Ну-ну! Не надо пускать слюнки», «Мальчишки все бросились к вашим ногам», «Главное — это не фигура, а натура и душа!», «Оля, какое же вы милейшее создание», «Ну, а почему бы и не показать?! Если имеется такой роскошный бюст», «Талия тонкая, зато грудь пышная», «Идеальная во всем! Можем только любоваться», «Кадони просто ахнет! Это бомба», — такие комментарии появились под снимком певицы.