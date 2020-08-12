Орлова в бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой 

«Всех мужчинок сразит наповал», «Ну-ну! Не надо пускать слюнки», «Мальчишки все бросились к вашим ногам», «Главное — это не фигура, а натура и душа!», «Оля, какое же вы милейшее создание», «Ну, а почему бы и не показать?! Если имеется такой роскошный бюст», «Талия тонкая, зато грудь пышная», «Идеальная во всем! Можем только любоваться», «Кадони просто ахнет! Это бомба», — такие комментарии появились под снимком певицы.