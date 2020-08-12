Звездные отцы, бросившие своих внебрачных детей 

Голливудские звезды кажутся своим поклонникам настоящими небожителями, не совершающими ошибок. Но история «фабрики грез» знает много артистов, втянутых в самые некрасивые скандалы. Мы в WMJ.ru собрали топ-7 примеров звездных отцов, которые на протяжении долгих лет отказывались признавать родных детей, обманывая и любимых женщин, и поклонников.

На протяжении всей своей карьеры знаменитый Терминатор казался звездой с безупречной репутацией. Слава и любовь публики позволили «железному Арни» не просто стать одним из самых востребованных актеров своего времени, но и выиграть в выборах на пост губернатора Калифорнии.

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Казалось, что звездная семья всегда удачно обходила любые скандалы стороной, но именно в тот момент, когда Шварценеггер оставил политическую карьеру и решил вернуться в большое кино, он оказался в центре громкого разбирательства — выяснилось, что за две недели до празднования серебряной свадьбы Арни расстался со своей женой Марией Шрайвер

Причиной столь внезапного разрыва пары стала шокирующая новость о внебрачном сыне экс-культуриста Джозефе, которого ему родила бывшая домработница звездной семьи Милдред Патрисия Баена. Надо отдать должное Шварценеггеру, который не стал дожидаться появления скандальной новости в газетах, а решился на откровенный разговор с супругой до первых публикаций в СМИ. Шрайвер прощать мужа отказалась, справедливо обвинив его в предательстве, — на протяжении долгих 14 лет он скрывал Джозефа, отказываясь признавать его своим наследником. Правда, после звездный отец одумался и представил сына СМИ.

Пока историю со скандальным отцовством Шварценеггера обсуждала вся Америка, через океан в похожей ситуации оказался британский коллега Арни актер Хью Грант. Звезда романтических комедий в жизни оказался больше похож не на своего чувствительного героя в картине «Четыре свадьбы и одни похороны», а на более циничного и бессердечного персонажа из трилогии про Бриджет Джонс

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Журналистам удалось выяснить, что за один год у Гранта родилось двое детей от двух разных женщин — дочь от Тинглан Хонг и сын от шведского телепродюсера Анны Эберштайн. В первом случае актер настаивал, что с Хонг его связывал лишь непродолжительный роман, а потому он решил вступить в более серьезные отношения с Эберштайн. Но ситуация свидетельствовала об обратном, когда спустя время стало известно о рождении второго сына — и вновь от Тинглан. Факт своего отцовства Хью пытался тщательно скрыть, но там, где актер предпочитал молчать, заговорила сама мама ребенка. В итоге Грант сдался — публично заявил, что ребенок рожден от него, а вину перед Анной загладил очень старательно — впоследствии у них родилось еще двое детей.

Звезда франшизы про эксцентричного и бесстрашного полицейского из Беверли-Хиллз идет на своеобразный рекорд — всего у Мерфи 10 наследников, последний из которых родился 30 ноября 2018 года. Со стороны может показаться, что знаменитый комик души не чает в своих детях, но на самом деле многодетный отец не всегда радовался появлению на свет очередного ребенка.

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Так, 3 апреля (в день рождения Мерфи) его на тот момент возлюбленная, экс-солистка группы Spice Girls Мелани Браун , родила от юмориста девочку, которую назвали красивым именем Ангел. К сожалению, очень скоро Мелани стало не до шуток — вместо ожидаемой поддержи от бойфренда она столкнулась с его абсолютным равнодушием. Актер заявлял, что отказывается признавать рожденную девочку своей. Внести ясность в ситуацию певице удалось благодаря суду и официальному анализу ДНК на отцовство — как бы Эдди ни сопротивлялся, природу ему обмануть не удалось, а за свои действия пришлось нести ответственность, как и полагается взрослому человеку.

Пока поклонники знаменитого актера и каскадера по всему миру восхищались его прыткостью и ловкостью в выполнении самых опасных трюков в кино, от глаз общественности ускользнул тот факт, что у Чана родных детей на одного больше, чем он заявлял прессе. Девочка Этта У Чжолинь родилась 19 ноября 1999 года, но на протяжении почти 20 лет Чан отказывался признавать ребенка.

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Переломным моментом стало признание самой звездной наследницы, уставшей от равнодушия знаменитого отца. В итоге Джеки ничего не оставалось, кроме как публично заявить, что Этта его дочь от внебрачной связи с актрисой Элейн У Цили, случившейся еще в конце прошлого века. Так Чжолинь была признана наследницей китайской звезды, но до сих пор актер не принимает никакого участия в жизни девушки.

Свои скелеты в шкафу от публики скрывал и звезда вестернов Клинт Иствуд. Если на экране артист воплощал образы настоящих мужчин, в жизни он не сумел отличиться исключительно достойными поступками. Так, во время своего первого брака с Мэгги Джонсон Иствуд завел роман с танцовщицей Роксаной Тунис, которая еще в 1964 родила ему дочь Кимбер. Из-за того, что девочка была внебрачной, Клинт никогда не рассказывал о ней журналистам, умалчивая о факте своего отцовства.

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Беспощадная карма настигла звезду вестернов в его следующем браке с актрисой Сондрой Локк . Много лет спустя оказалось, что, имея опыт нежелательного отцовства, Клинт занимался репродуктивным насилием в отношении Сондры — женщина утверждала, что Иствуд заставил ее сделать два аборта и провести перевязку маточных труб. Хорошо, что в кино Иствуд никогда не изображал образы идеальных отцов — иначе это выглядело бы совсем уж по-издевательски.

Звезда культового фильма «Трасса 60» на протяжении 11 лет состоял в счастливом браке с актрисой Лизой Линде. Вместе пара воспитывала двоих детей — сына Джека и дочь Мэри. Звездная семья казалась идеальной для Голливуда, привыкшего к частым разводам, но идиллия длилась не долго.

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Ситуация кардинально изменилась в 2011 году, когда Лиза внезапно подала на развод с исполнителем роли Циклопа во франшизе «Люди Х». Пресса долго оставалась в неведении о причинах такого спонтанного решения жены актера. Разгадка не заставила себя долго ждать. Уже через несколько месяцев от Джеймса родила модель Роуз Коста, краткосрочную связь с которой Марсден тщательно скрывал от общественности. Вместе с тем актер отказывался официально признавать и своего третьего ребенка — сына Уильяма. Вспомнить об отцовском долге Джеймс решил через несколько месяцев после рождения малыша, рассказав журналистам, что теперь у него все же три официальных наследника.

Еще один представитель старой гвардии Голливуда, который считал возможным скрывать от публики собственного ребенка. Надо отметить, что Норрис сумел удивить даже больше своих знаменитых коллег — поклонники и журналисты ничего не знали о дочери актера на протяжении 40 лет. Наследница героя боевиков родилась в далеком 1962 году, но стала частью его жизни только в 1991 году, когда сама написала Норрису.

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Однако общественность о тайном факте отцовства Чака узнала еще позже — после выхода в свет его мемуаров в 2004 году. Да, растить детей — это не кулаками на экране размахивать. Реальная жизнь куда удивительнее постановочных трюков.