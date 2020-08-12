40-летняя Бочкарева показала откровенные фото 

Наталья Бочкарева , звезда сериала «Счастливы вместе», опубликовала кадры откровенной фотосессии. Актриса снялась в черном слитном купальнике с глубоким вырезом и узкими плавками, открывающими ягодицы.

«Август, ты максимально прекрасен! Не уходи!» — написала 40-летняя Наталья под пикантными фотографиями.

Показав выдающиеся формы, артистка порассуждала на тему сексуальности. Она призвала «любить свое тело», относиться к нему бережно, ухаживать и заботиться о нем.

«Да, наше тело — это то, что первым видят окружающие. То, как вы себя чувствуете и подаеете, является главным залогом успеха и настроения», — отметила хозяйка микроблога.

@natalia_bochkareva_official

Фигура Натальи Бочкаревой впечатлила подписчиков — особенно мужскую часть аудитории. «Очень красивая и сексуальная женщина», «Вау, побольше бы таких фото», «Бомба», «Ракета», — одобряют фотосессию мужчины.

Ранее Наталья Бочкарева рассказала о том, какой роскошью является удобство — в частности, удобное нижнее белье. У публики эти рассуждения вызвали иные ассоциации. Дело в том, что в сентябре 2019 года актрису задержали на Стромынке за рулем в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что при досмотре в ее нижнем белье был обнаружен сверток с запрещенным веществом. Сама актриса отрицает, что когда-либо употребляла наркотики.