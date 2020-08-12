Певица Полина Гагарина поражает не только своими вокальными данными, но и самодисциплиной — артистка сбросила более 40 килограммов ради того, чтобы стать обладательницей тела мечты.

По утверждениям самой Гагариной, она никогда не была предрасположена к полноте, но первая беременность сильно сказалась на ее внешнем виде — звезда сильно набрала и не стала ограничивать себя в питании и после рождения ребенка.

Гагарина самостоятельно разработала систему питания: каждый день она выбирала какой-то продукт и ела только его, что позволяло ей не зацикливаться на том, что нужно съесть в течение дня. Организм Полины, как ни странно, положительно отозвался на такую монодиету, поэтому звезда долгое время придерживалась этой системы.

Но и без ограничений не обошлось. Выпечка и сладкое полностью были исключены из рациона. Вместо обычного хлеба — ржаной. В меню появились разнообразные фрукты и овощи (кроме картофеля). Солить пищу — тоже нельзя. Гагарина старалась часто есть кисломолочные продукты: кефир, творог и прочие.

Диете Гагариной не стоит следовать беременным и кормящим женщинам, также не стоит ее брать на вооружение и спортсменам, а также людям с хроническими болезнями, а также проходящим восстановительный период после операции.

В галерее "Рамблера" — фотографии Полины Гагариной до и после ее феноменального похудения.