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Как выглядела Полина Гагарина до похудения на 40 килограммов 

Стелла Шмель 3 часа назад
Певица Полина Гагарина поражает не только своими вокальными данными, но и самодисциплиной — артистка сбросила более 40 килограммов ради того, чтобы стать обладательницей тела мечты.
По утверждениям самой Гагариной, она никогда не была предрасположена к полноте, но первая беременность сильно сказалась на ее внешнем виде — звезда сильно набрала и не стала ограничивать себя в питании и после рождения ребенка.
Гагарина самостоятельно разработала систему питания: каждый день она выбирала какой-то продукт и ела только его, что позволяло ей не зацикливаться на том, что нужно съесть в течение дня. Организм Полины, как ни странно, положительно отозвался на такую монодиету, поэтому звезда долгое время придерживалась этой системы.
Но и без ограничений не обошлось. Выпечка и сладкое полностью были исключены из рациона. Вместо обычного хлеба — ржаной. В меню появились разнообразные фрукты и овощи (кроме картофеля). Солить пищу — тоже нельзя. Гагарина старалась часто есть кисломолочные продукты: кефир, творог и прочие.
Диете Гагариной не стоит следовать беременным и кормящим женщинам, также не стоит ее брать на вооружение и спортсменам, а также людям с хроническими болезнями, а также проходящим восстановительный период после операции.
В галерее "Рамблера" — фотографии Полины Гагариной до и после ее феноменального похудения.
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Женский форум 5
Звёзды , Фото , Полина Гагарина
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