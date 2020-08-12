СМИ: Гагарина отдыхает в Турции с любовником 

Еще недавно Полина официально подтвердила, что рассталась с мужем, а теперь вовсю отдыхает вместе с новым мужчиной и своей дочерью в Турции.

Полина Гагарина отправилась на отдых в солнечную Турцию. Сейчас певица переживает трудные времена: она рассталась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, а также уволила его из своей компании. Поговаривают, что певица вечно была в разъездах, и за это время Исхаков нашел себе любовницу. Как бы то ни было, настоящую причину развода супруги не оглашают, однако оба смирились с расставанием и даже перешли на новый уровень, найдя себе новые вторые половинки.

Певица отправилась на отдых вместе с трехлетней дочерью Мией — она уже публикует совместные фотографии из Турции. Однако инсайдеры сообщают, что в поездку Гагарина взяла и своего 48-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Якобы парочка сняла огромный особняк, общая площадь которого составляет 190 квадратных метров. Также некие соседи певицы по вилле подтверждают, что Полина отдыхает вместе с новым возлюбленным. Ранее артистку и Чиняева видели в столице, когда парочка вместе проводила время в одном из московских кафе.

Сама певица пока что не опровергает, но и не подтверждает свой новый роман. Напомним, что еще в начале июля Полине приписывали роман с рэпером Loc-Dog-ом, который пишет артистке музыкальные композиции. Тогда агент рэпера опроверг эту информацию и заявил, что музыкант и Гагарина просто друзья.