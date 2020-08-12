Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Гагарина отдыхает в Турции с любовником 

Клео.Ру и ещё 7 2 часа назад
СМИ: Гагарина отдыхает в Турции с любовником
Фото: Клео.Ру
Еще недавно Полина официально подтвердила, что рассталась с мужем, а теперь вовсю отдыхает вместе с новым мужчиной и своей дочерью в Турции.
Полина Гагарина отправилась на отдых в солнечную Турцию. Сейчас певица переживает трудные времена: она рассталась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, а также уволила его из своей компании. Поговаривают, что певица вечно была в разъездах, и за это время Исхаков нашел себе любовницу. Как бы то ни было, настоящую причину развода супруги не оглашают, однако оба смирились с расставанием и даже перешли на новый уровень, найдя себе новые вторые половинки.
Певица отправилась на отдых вместе с трехлетней дочерью Мией — она уже публикует совместные фотографии из Турции. Однако инсайдеры сообщают, что в поездку Гагарина взяла и своего 48-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Якобы парочка сняла огромный особняк, общая площадь которого составляет 190 квадратных метров. Также некие соседи певицы по вилле подтверждают, что Полина отдыхает вместе с новым возлюбленным. Ранее артистку и Чиняева видели в столице, когда парочка вместе проводила время в одном из московских кафе.
Сама певица пока что не опровергает, но и не подтверждает свой новый роман. Напомним, что еще в начале июля Полине приписывали роман с рэпером Loc-Dog-ом, который пишет артистке музыкальные композиции. Тогда агент рэпера опроверг эту информацию и заявил, что музыкант и Гагарина просто друзья.
Видео дня. Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Клео.Ру: последние новости
Киркоров похвастался кроссовками за 7 миллионов Киркоров похвастался кроссовками за 7 миллионов Успенская пожаловалась на нехватку ботокса и спиртного Успенская пожаловалась на нехватку ботокса и спиртного Оксана Самойлова пожаловалась на отдых Оксана Самойлова пожаловалась на отдых
Женский форум 2
Звёзды , Дети , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предметы, без которых не обойтись в саду
Предметы, без которых не обойтись в саду
Почему кукуруза опасна для здоровья
Почему кукуруза опасна для здоровья
Гагарина улетела в Турцию с любовником
Гагарина улетела в Турцию с любовником
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Ходченкова показала, как выглядит, смыв яркий макияж
03:07
Ходченкова показала, как выглядит, смыв яркий макияж
Звёзды Красота
Объявлено, как пройдет 1 сентября в России
01:17
Объявлено, как пройдет 1 сентября в России
Дети
Может ли колбаса стоить дешевле мяса
20:03
Может ли колбаса стоить дешевле мяса
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение