Подруга Валентины Легкоступовой вступилась за певицу после сообщений о том, что у нее проблемы с алкоголем.

Не так давно появилась информация о том, что 54-летняя певица получила травму в собственном доме. Сообщалось, что перед инцидентом Легкоступова вместе с мужем несколько дней что-то отмечала, распивая спиртное. Позже дочь артистки, Анетта, обнаружила мать без сознания и отвезла ее вместе с мужем в наркологическую клинику. Врачи взяли Валентину под строгое наблюдение, а ее супруг Юрий Фирсов самовольно покинул лечебницу.

Однако близкие Легкоступовой не верят, что у нее есть проблемы с алкоголем:

«Мы дружим с Валей, что называется, с горшка. Валя была лучшей ученицей у моей мамы, с юных лет росла очень ответственной и никогда не употребляла. Так что слухи о ее проблемах со спиртным — полная чушь. Наверно, кто-то специально хочет опорочить ее имя, шоу-бизнес ведь такой»,

— заявила в беседе со "СтарХитом" подруга Валентины Ольга Сивакова.

Есть также версия, что Фирсов не ладил с сыном Легкоступовой от предыдущего брака. Из-за этого в семье регулярно возникали конфликты, на почве которых Валентина отдалилась от родных.

«Это тоже звучит очень нелепо! Валя никогда бы не связалась с мужчиной, который имел бы что-то против ее детей! Она сильная женщина и очень любит Юру. Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором?»,

— возмутилась Сивакова.

12 августа полиция задержала Юрия Фирсова по подозрению в нанесении побоев супруге. Яхтсмен же призвал не верить в слухи о его семье и заявил, что с его женой все в порядке: