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Утяшева снялась в сексуальном купальнике среди скал 

Ovideo.ru 4 часа назад
Утяшева снялась в сексуальном купальнике среди скал
Фото: @liasanutiasheva
«Какая стройная фигурка!»: Обворожительная Ляйсан Утяшева снялась в сексуальном купальнике среди скалИзвестная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила накануне побаловать своих поклонников откровенной фотосессией, сделав ряд снимков, оказавшись на отдыхе. Девушка продемонстрировала все изгибы свое
го тела и восхитила поклонников подтянутой фигурой. Супруга шоумена Павла Воли недавно вернулась из родной Башкирии и сейчас находится в отпуске. Ляйсан разместила пикантные снимки. Ведущая шоу «Танцы» на «ТНТ» снялась в черном купальнике и сексуально позировала для фотографий среди скал.
Спортсменка с серьезным видом смотрела в камеру. Ни для кого не секрет, что она обладает подтянутой фигурой, а благодаря удачному ракурсу снимка ее ноги кажутся бесконечно длинными. Это отметили и поклонники звезды.
@liasanutiasheva

«Красотка! Сколько же работы над собой! Ты просто идеальна», «Невероятная», «Ноги твои, Лясь, это нечто, конечно!», «Какая стройная фигура», — написали поклонники в микроблоге артистки.

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Звёзды , Ляйсан Утяшева
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