Утяшева снялась в сексуальном купальнике среди скал 

«Какая стройная фигурка!»: Обворожительная Ляйсан Утяшева снялась в сексуальном купальнике среди скалИзвестная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила накануне побаловать своих поклонников откровенной фотосессией, сделав ряд снимков, оказавшись на отдыхе. Девушка продемонстрировала все изгибы свое

го тела и восхитила поклонников подтянутой фигурой. Супруга шоумена Павла Воли недавно вернулась из родной Башкирии и сейчас находится в отпуске. Ляйсан разместила пикантные снимки. Ведущая шоу «Танцы» на «ТНТ» снялась в черном купальнике и сексуально позировала для фотографий среди скал.

Спортсменка с серьезным видом смотрела в камеру. Ни для кого не секрет, что она обладает подтянутой фигурой, а благодаря удачному ракурсу снимка ее ноги кажутся бесконечно длинными. Это отметили и поклонники звезды.

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