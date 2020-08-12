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Азиза назвала сумму, на которую сможет прожить месяц 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Азиза назвала сумму, на которую сможет прожить месяц
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Азиза озвучила сумму, которая ей нужна в месяц для безбедного существования. При этом, как она сказала, самой ей деньги вообще не нужны, но у нее большая семья, которая нуждается в финансах. Плюс кошки, собаки, куры, и даже имеется черепаха.

«И все хотят есть! Так как я являюсь главой этой большой семьи, то за всех несу ответственность. Чтобы нам прожить, нужно около трехсот тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят плата за жилье, ЖКХ, лекарства, еду. Я одна могу вообще без денег прожить. Мне многого не надо».

Азиза Как отметила звезда, она вполне способна питаться урожаем с огорода. Воду может пить из родника. По словам Азизы, из-за коронавируса она пока лишена возможности выступать. Все гастроли у нее отменены. Эпидемия выбила ее из колеи. И все же сейчас ей вполне хватает на жизнь, хоть и без особого шика, сообщает «Собеседник».
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Звёзды , ИД "Собеседник"
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