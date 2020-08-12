Азиза назвала сумму, на которую сможет прожить месяц

Азиза озвучила минимальную сумму, которая ей нужна каждый месяц для комфортного существования.

Певица призналась, что она сама в деньгах не нуждается. Однако ей нужно обеспечивать большую семью и животных: кошек, собак, кур и черепаху.

«И все хотят есть! Так как я являюсь главой этой большой семьи, то за всех несу ответственность. Чтобы нам прожить, нужно около трехсот тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят плата за жилье, ЖКХ, лекарства, еду. Я одна могу вообще без денег прожить. Мне многого не надо»,

— заявила певица.

По словам звезды, она вполне может питаться урожаем с огорода, а воду пить из родника. Несмотря на отмененные из-за пандемии коронавируса концерты сейчас певице хватает денег на жизнь, но она не шикует.