Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Все хотят есть!»: Азиза назвала сумму, на которую сможет прожить месяц 

Мира Маркина 33 минуты назад
Азиза назвала сумму, на которую сможет прожить месяц
Фото: @azizamuhamedova
Азиза озвучила минимальную сумму, которая ей нужна каждый месяц для комфортного существования.
Певица призналась, что она сама в деньгах не нуждается. Однако ей нужно обеспечивать большую семью и животных: кошек, собак, кур и черепаху.

«И все хотят есть! Так как я являюсь главой этой большой семьи, то за всех несу ответственность. Чтобы нам прожить, нужно около трехсот тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят плата за жилье, ЖКХ, лекарства, еду. Я одна могу вообще без денег прожить. Мне многого не надо»,

— заявила певица.
По словам звезды, она вполне может питаться урожаем с огорода, а воду пить из родника. Несмотря на отмененные из-за пандемии коронавируса концерты сейчас певице хватает денег на жизнь, но она не шикует.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, сколько нужно денег Пригожину для безбедного существования.
Видео дня. Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Знаменитые мужчины, на которых страшно смотреть
Знаменитые мужчины, на которых страшно смотреть
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Ходченкова показала, как выглядит, смыв яркий макияж
03:07
Ходченкова показала, как выглядит, смыв яркий макияж
Звёзды Красота
Объявлено, как пройдет 1 сентября в России
01:17
Объявлено, как пройдет 1 сентября в России
Дети
Может ли колбаса стоить дешевле мяса
20:03
Может ли колбаса стоить дешевле мяса
Еда Здоровье
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
03:24
Чем занимается сестра Дмитрия Маликова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение