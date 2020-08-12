Певицу Нюшу раскритиковали за ретушь фото. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с отдыха.
На фотографии Нюша стоит в бикини на фоне виллы. Пользователям Сети показалось, что певица подкорректировала снимок в фоторедакторе.
@nyusha_nyusha
По мнению комментаторов, поза артистки выглядит неестественно, а ноги специально вытянуты.
"Типа ноги длинные? Мы же все знаем, какие они, прекращай удлинять",
"Потрясающе. Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве",
"Фотошоперу пять с плюсом".
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