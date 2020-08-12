За жизнь Валентины Легкоступовой продолжают бороться столичные медики. Артистка в коме, у нее диагностирована серьезная черепно-мозговая травма и отек мозга. Сегодня стало известно, что Легкоступова перестала дышать самостоятельно: ее подключили к аппарату искусственного дыхания. До сих пор неизвестно, как Легкоступова получила травму головы. Супруг звезды уверяет, что певица неудачно поскользнулась в ванной. По другой версии, нанести травму Валентине мог ее же муж в ходе ссоры на бытовой почве.

Близкий друг артистки, концертный администратор, не верит, что Фирсов, за которого Легкоступова вышла замуж месяц назад, мог нанести звезде увечья. Мужчина уверяет: Валентину уничтожают собственные дети: 29-летняя дочь Анетта и 19-летний сын Матвей.

— В последнее время у Вали с детьми были очень напряженные отношения, — вздыхает мужчина. — Им не нравилось, что Валя обрела счастье с Фирсовым: они не хотели принимать его в семью. Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали: кажется, она просто его ненавидела.

Юрий — человек богатый, известный спортсмен, яхтсмен. И Анетта думала, что он будет делиться. Но Валя была категорически против. Считала, что нужно зарабатывать самим.

— Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, — говорит друг звезды. — Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!

А Легкоступова вообще не пила! Даже на собственной свадьбе, которую мы отгуляли месяц назад в Сочи, она позволила себе максимум один бокал шампанского. Легкоступова очень следила за своей внешностью. И прекрасно понимала: чтобы хорошо выглядеть, с алкоголем нужно быть на вы.