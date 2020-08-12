Концертный администратор и близкий друг певицы Валентины Легкоступовой рассказал о ее проблемах в отношениях с детьми. Об этом сообщает "Собеседник".

По словам мужчины, 29-летняя дочь Легкоступовой Анетта и 19-летний сын Матвей были против ее романа с Фирсовым

"В последнее время у Вали с детьми были очень напряженные отношения. Им не нравилось, что Валя обрела счастье с Фирсовым: они не хотели принимать его в семью. Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали: кажется, она просто его ненавидела".

Как рассказал друг артистки, ее дочь хотела, чтобы Юрий Фирсов, будучи богатым и известным спортсменом, "делился" деньгами. Однако певица была против.

"Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть. Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!".

Сейчас Валентина Легкоступова находится в коме. У нее диагностирована серьезная черепно-мозговая травма и отек мозга.