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«Готовы с лица земли стереть»: стало известно об отношениях Легкоступовой с детьми 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
Фото: @legkostupovavalentina
Концертный администратор и близкий друг певицы Валентины Легкоступовой рассказал о ее проблемах в отношениях с детьми. Об этом сообщает "Собеседник".
По словам мужчины, 29-летняя дочь Легкоступовой Анетта и 19-летний сын Матвей были против ее романа с Фирсовым.

"В последнее время у Вали с детьми были очень напряженные отношения. Им не нравилось, что Валя обрела счастье с Фирсовым: они не хотели принимать его в семью. Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали: кажется, она просто его ненавидела".

Как рассказал друг артистки, ее дочь хотела, чтобы Юрий Фирсов, будучи богатым и известным спортсменом, "делился" деньгами. Однако певица была против.

"Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть. Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!".

Сейчас Валентина Легкоступова находится в коме. У нее диагностирована серьезная черепно-мозговая травма и отек мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Штурм высказалась о муже Легкоступовой.
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Звёзды , Юрий Фирсов
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