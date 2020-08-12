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Рудова подтвердила беременность и показала живот 

WMJ.ru 1 час назад
Актриса была вынуждена прокомментировать слухи в Сети и поделилась с фолловерами в Instagram радостной новостью.
Только на днях источники заявляли, что заметили поправившуюся Наталью Рудову на обеде в одном из столичных кафе. Сообщалось, что 37-летняя актриса постоянно держала руку на животе, как часто делают беременные женщины, а просторная футболка не могла скрыть округлившиеся формы Рудовой. После массового обсуждения слухов в Сети Наталья решила поделиться новостью уже официально. В Instagram-stories она опубликовала короткое видео, которым подтвердила свое положение: актриса улыбается и поглаживает округлый живот.
Ранее источники сообщали, что актриса находится на раннем сроке беременности. Тем не менее, судя по объему живота, ей удавалось скрывать положение в течение нескольких месяцев.
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Звёзды , Наталья Рудова
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