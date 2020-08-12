Гагарина улетела в Турцию с любовником

В СМИ появилась информация, что российская певица Полина Гагарина улетела в Турцию со своей трехлетней дочерью Мией и новым возлюбленным — 48-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Артистка активно публикует фотографии с отдыха в своем Instagram-аккаунте. Отношения с Чиняевым Гагарина не афиширует, однако, как сообщают инсайдеры, пара прилетела в Турцию вместе. Они сняли огромный особняк площадью 190 квадратных метров. Кроме того, Гагарину видели в компании с Чиняевым соседи по вилле.

Напомним, что недавно певица развелась со своим супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым.