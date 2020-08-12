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СМИ: Гагарина улетела в Турцию с любовником 

Анастасия Иванова 1 час назад
Гагарина улетела в Турцию с любовником
Фото: @gagara1987
В СМИ появилась информация, что российская певица Полина Гагарина улетела в Турцию со своей трехлетней дочерью Мией и новым возлюбленным — 48-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.
Артистка активно публикует фотографии с отдыха в своем Instagram-аккаунте. Отношения с Чиняевым Гагарина не афиширует, однако, как сообщают инсайдеры, пара прилетела в Турцию вместе. Они сняли огромный особняк площадью 190 квадратных метров. Кроме того, Гагарину видели в компании с Чиняевым соседи по вилле.
Напомним, что недавно певица развелась со своим супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина впервые высказалась о разрыве с мужем.
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Звёзды , Полина Гагарина
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