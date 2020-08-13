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«Объектом нападок стал мой сын»: Виктория Ворожбит рассказала о кознях своего бывшего мужа 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Новая пассия Жигунова заявила о мести бывшего мужа
Фото: Teleprogramma.pro
Возлюбленная актера Сергея Жигунова, которую еще называют копией Анастасии Заворотнюк, Виктория Ворожбит в Instagram рассказал о кознях, которые строит ей бывший муж.
По ее словам, она терпела полтора года, но больше не может это делать. Как отметила женщина, бывший муж хочет ей отомстить.
Он устраивает на нее доносы в полицию в «стиле тридцатых годов», угрожает по телефону, давит через СМИ. Кроме того, он активно препятствовал реализации ее проекта — фестивалю «Утро Родины», который проходил на Сахалине.
Там, как она рассказала, была организована целая негативная информационная компания.
По словам Ворожбит, муж не хочет делить совместно нажитое имущество. Хочет забрать у нее все, что было ей заработано до брака.

«Я полагала, что год, а тем более полтора — достаточный срок, чтобы справиться с обидами. Но давление продолжает нарастать. Сейчас объектом для нападок стал мой сын. К сожалению, мне не остается ничего другого, как занять активную позицию, а не просто ждать очередного удара».

Напомним, что нынешняя возлюбленная актера Сергея Жигунова на протяжении пятнадцати лет была в браке с приморским медиамагнатом Виктором Сухановым. После того, как она ушла к Жигунову он объявил ей войну. На кону дом и медиабизнес — порядка 20 компаний.
Ранее было арестовано имущество Ворожбит: машина — кроссовер Toyota Lexus NX 200 за 2,5 миллиона рублей и квартира ее покойной матери в Находке.
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Звёзды , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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