СМИ: Захарова угодила в наркологическую клинику

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».

Свою коллегу она считает «несчастной бабой», у которой, как она выразилась, кроме денег ничего нет — ни мужа, ни детей, ни друзей.

Отметим, что в театральной тусовке давно ходят слухи о проблемах с алкоголем у Захаровой. Именно поэтому, как считают некоторые, она развелась в свое время с актером Владимиром Стекловым.

В браке они были девять лет, сообщает «Экспресс-газета». Напомним, что Александра Захарова — единственная дочь Марка Захарова. В 2001 году она была удостоена звания народной артистки России.