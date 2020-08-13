СМИ: Захарова угодила в наркологическую клинику

Главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин заявил, что в его учреждении на учете состоит звездная пациентка. Это дочь покойного художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова актриса Александра Захарова.
«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».
Интересно, что у Александры Захаровой нашлась звездная защитница. Это жена покойного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина.
Свою коллегу она считает «несчастной бабой», у которой, как она выразилась, кроме денег ничего нет — ни мужа, ни детей, ни друзей.
Отметим, что в театральной тусовке давно ходят слухи о проблемах с алкоголем у Захаровой. Именно поэтому, как считают некоторые, она развелась в свое время с актером Владимиром Стекловым.
В браке они были девять лет, сообщает «Экспресс-газета». Напомним, что Александра Захарова — единственная дочь Марка Захарова. В 2001 году она была удостоена звания народной артистки России.