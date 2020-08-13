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Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
СМИ: Захарова угодила в наркологическую клинику
Фото: Teleprogramma.pro
Главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин заявил, что в его учреждении на учете состоит звездная пациентка. Это дочь покойного художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова актриса Александра Захарова.

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».

Интересно, что у Александры Захаровой нашлась звездная защитница. Это жена покойного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина.
Свою коллегу она считает «несчастной бабой», у которой, как она выразилась, кроме денег ничего нет — ни мужа, ни детей, ни друзей.
Отметим, что в театральной тусовке давно ходят слухи о проблемах с алкоголем у Захаровой. Именно поэтому, как считают некоторые, она развелась в свое время с актером Владимиром Стекловым.
В браке они были девять лет, сообщает «Экспресс-газета». Напомним, что Александра Захарова — единственная дочь Марка Захарова. В 2001 году она была удостоена звания народной артистки России.
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Звёзды , Александра Захарова , Дмитрий Вашкин , Людмила Поргина , Марк Захаров , Николай Караченцов , Экспресс-газета
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