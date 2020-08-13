«Несчастная баба»: Захарова лечится от зависимости

https://s2.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2020/08/02d8947e846bad68c77be8cbf7f71dc1.jpgМарк Захаров ушел из жизни в прошлом году/http://globallookpress.com/

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».

Жена покойного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина считает, что дело в том, что кроме денег у нее ничего нет, подразумевая личную жизнь. Свою коллегу она считает «несчастной бабой».

В театральной тусовке поговаривают, что именно проблемы с алкоголем повлияли на разрыв с актером Владимиром Стекловым, в браке с которыми они пробыли девять лет, сообщает«Экспресс-газета».