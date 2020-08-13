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Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику 

Анастасия Иванова 36 минут назад
«Несчастная баба»: Захарова лечится от зависимости
Фото: globallookpress.com
Главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин раскрыл одну из своих звездных пациенток. Ей стала единственная дочь покойного художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова актриса Александра Захарова.
https://s2.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2020/08/02d8947e846bad68c77be8cbf7f71dc1.jpgМарк Захаров ушел из жизни в прошлом году/http://globallookpress.com/

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».

Жена покойного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина считает, что дело в том, что кроме денег у нее ничего нет, подразумевая личную жизнь. Свою коллегу она считает «несчастной бабой».
В театральной тусовке поговаривают, что именно проблемы с алкоголем повлияли на разрыв с актером Владимиром Стекловым, в браке с которыми они пробыли девять лет, сообщает«Экспресс-газета».
Ранее "Рамблер" сообщал, чем опасен алкоголь в жару.
Видео дня. Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Женский форум
Звёзды , Александра Захарова , Дмитрий Вашкин , Людмила Поргина , Марк Захаров , Николай Караченцов , Экспресс-газета
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