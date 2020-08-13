Новая пассия Жигунова заявила о мести бывшего мужа

Новая возлюбленная Сергея Жигунова Виктория Ворожбит поделилась в своем Instragram новостями о том, что бывший муж строит ей козни.

Женщина считает, что муж хочет ей отомстить, поэтому он пишет на нее доносы, угрожает по телефону, давит через СМИ. Он также препятствовал реализации ее проекта — фестивалю «Утро Родины», устроив настоящую негативную кампанию против.

По мнению Виктории, дело в том, что бывший муж не хочет делить совместно нажитое имущество.

"Я полагала, что год, а тем более полтора — достаточный срок, чтобы справиться с обидами. Но давление продолжает нарастать. Сейчас объектом для нападок стал мой сын",

Виктория ушла к Жигунову после пятнадцати лет брака, а теперь приморский медиамагнат объявил ей настоящую войну. Но женщина не планирует сдаваться и собирается занять "активную позицию ".