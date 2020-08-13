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Знаменитости, которые похудели чересчур резко 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает о знаменитостях, которые резко похудели, разделив поклонников на два лагеря. Одни считают, что новый облик украшает кумиров, а вот другие уверены, что потеря килограммов отрицательно сказалась на внешности звёзд. Главной похудевшей звездой этого года стала певица Адель, которая всегда была крупной. На последних фото она выглядит заметно постройневшей и сильно отличается от себя прежней. О других преображениях звёзд узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Гагарина улетела в Турцию с любовником.
Звёзды , Видео , Здоровье , Красота , Адель
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