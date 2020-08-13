Митя Фомин подружился с бомжами на отдыхе в Крыму 

Фотографиями с бездомными он поделился в своем Instagram.

Как отметил солист поп-группы Hi-Fi, троих бродяг он встретил на улицах Севастополя, пообщался с ними и дал каждому денег на питание. «Один остроумно шутил, хвастал своим новым собакеном, второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень», — написал музыкант.

В своем посте он призвал подписчиков, каждое утро «просыпающихся в своих домах и кроватях», обратить внимание на бездомных, которые «влачат свое существование у всех на глазах».