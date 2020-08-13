Актрисы, крутившие романы с политиками 

Мир шоу-бизнеса знает немало историй возникновения романтических (и часто скрытых от глаз общественности) отношений между знаменитостями и представителями власти. Но есть примеры громких и публичных романов, изменивших жизнь и карьеру как самих актрис, так и политиков. Мы в WMJ.ru решили вспомнить самые красивые истории любви знаменитых женщин и наделенных властью мужчин.

Невозможно начать подобный список с кого-то другого. Мэрилин Монро стала настоящим символом своего времени: перед ней преклонялась не только многомиллионная армия поклонников, но также млели и вершащие судьбу целой нации политики.

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В числе последних оказался и 35-й президент США Джон Кеннеди . Биографы Кеннеди и Монро заявляют, что роковая встреча эффектной блондинки и политика произошла 29 мая 1962 года, когда Мэрилин в день рождения президента исполнила со сцены песню Happy Birthday. Пикантности выступлению актрисы на сцене добавил тот факт, что перед публикой и именинником звезда появилась в прозрачном платье, украшенном пайетками, под которое она не стала надевать нижнее белье.

Исполнение Монро произвело фурор и сумело впечатлить не только гостей вечера, но и самого Кеннеди. Роман с политиком продлился недолго и оборвался из-за его смерти в 1963 году. После гибели Джона Монро начала романтические отношения с его братом Робертом Кеннеди . Их связь также скрывалась от общественности и закончилась трагически для обоих.

Грейс Келли

Главная муза американского режиссера Альфреда Хичкока со своим будущим мужем познакомилась отчасти благодаря работе с именитым автором.

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Во время работы над третьим совместным фильмом с Хичкоком «Поймать вора», съемки которого проходили на французской Ривьере, Грейс представили князю Монако Ренье III. По словам биографов звездной пары, чувства между будущими супругами вспыхнули мгновенно, а взаимная влюбленность увенчалась красивой свадьбой в 1956 году, которая растянулась на целых два дня: 18 апреля состоялась закрытая для публики гражданская церемония, а 19 апреля прошла публичная часть бракосочетания.

Напоминавший сказку брак актрисы, оставившей карьеру, и монаршего наследника на поверку оказался далеко не идеальным: Ренье III унижал Грейс и постоянно изменял ей с другими женщинами, а сама звезда друзьям и близким признавалась, что часто чувствовала себя несчастной.

Впечатляющей любвеобильностью отличался и старший наследник 35-го президента США, названный в честь своего прославленного отца. Джон Кеннеди — младший унаследовал любовь родителя к романам с первыми красавицами шоу-бизнеса. Так, в начале 90-х он встречался с Сарой Джессикой Паркер.

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Отношения с будущей звездой сериала «Секс в большом городе» продлились несколько месяцев, но отчасти напоминали тайную интрижку Кеннеди-старшего с Мэрилин Монро. Паркер не распространялась о своем романе с сыном политика, и часто их свидания проходили в условиях особой секретности: актрису забирал из дома частный водитель Джона, они ни разу не вышли в свет вместе, а о самих отношениях изредка вспоминали уже постфактум. Кеннеди-младшего, кстати, так же как и его отца, настигла трагическая смерть: вместе с женой, известной фешен-публицисткой Кэролин Бессетт, он разбился в авиакатастрофе над Атлантическим океаном 16 июля 1999 года.

Это сейчас звезда сериала «Доктор Хаус» счастлива замужем за актером и комиком Джейсоном Судейкисом , а в начале своей карьеры Оливия состояла в браке с итальянцем Тао Русполи. Мужчина относится к политике скорее номинально, но свой почетный титул у него есть, потому что Тао является членом аристократической семьи Русполи — рода папской знати, выдвинувшейся на первый план в начале XVIII века. Наследственным в роду Русполи является пост генерал-квартирмейстера папских дворцов.

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Сам Тао никогда напрямую политикой не занимался, а посвятил свою жизнь кинематографу. В 2011 году после 8 лет брака Оливия подала на развод с Тао, указав причиной расставания «непримиримые обстоятельства». Вполне возможно, что одним из этих «обстоятельств» оказался Судейкис, о романе с которым актриса публично заявила несколькими месяцами позже.

В марте 2019 года после нескольких месяцев спекуляций в прессе звезда криминального триллера «Город грехов» и сериала «Сорвиголова» подтвердила свой роман с политиком Кори Букером, который 1 февраля того же года объявил о вступлении в борьбу за выдвижение своей кандидатуры от демократической партии на президентских выборах 2020 года. Доусон неизменно сопровождает своего избранника на встречах с избирателями и на светских раутах.

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Актриса признается, что очень счастлива в отношениях с Букером. «Он чудесный человек. Мы стараемся наслаждаться каждой свободной минутой, которую можем провести вместе», — заявила Розарио в интервью журналу People.

Дэрил Ханна

Звезда дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла» также встречалась с любвеобильным Кеннеди-младшим, но задолго до Сары Джессики Паркер и, в отличие от последней, не скрывала свои отношения с политиком. Влюбленные часто выходили в свет вместе и никогда не прятались от папарацци. По воспоминаниям самой Дэрил, с Джоном она познакомилась в 1988 году во время отдыха на Синт-Мартен — острове, расположенном в Карибском море. Актриса и политик были приглашены на свадьбу тети Кеннеди-младшего Ли Радзивилл.

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В общей сложности их роман продлился 6 лет, сопровождаясь небольшими перерывами в отношениях. Окончательно знаменитости расстались в 1994 году — через несколько месяцев после смерти мамы Джона Жаклин Онассис. Хотя злые языки поговаривают, что Ханна не простила интрижку Кеннеди-младшего с Сарой Джессикой Паркер.

Джейн Фонда

19 января 1973 года, спустя всего три дня после развода со своим первым мужем, французским режиссером Роже Вадимом, Джейн вышла замуж за политика и общественного активиста Тома Хайдена, состоявшего в Сенате штата Калифорния. Несколькими месяцами позже у супругов родился сын Трой, а в 1982 году они усыновили темнокожую девушку-подростка Мари.

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Несмотря на то что Фонда, которая и сама всегда отличалась активной гражданской позицией, поддерживала деятельность мужа, их отношения закончились разводом, состоявшимся в 1990 году. Звездная пара распалась тихо и без лишних скандалов — всю свою гремучую энергию они предпочитали выплескивать на баррикадах и митингах, которые во времена своего брака часто посещали вместе.