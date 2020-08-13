Молодая девушка Ивлева сравнила Турцию с Геленджиком 

В конце июня ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев официально разошелся со своей женой Марией.

Причина разрыва 20-летних отношений оказалось на удивление банальной — новая любовь. Избранницей 46-летнего шеф-повара оказалась студентка журфака МГУ 27-летняя Лера Куденкова, которая практиковалась на телевидении. Наличие двоих детей (маленькой Маши и сына, учащегося в вузе, Матвея) не остановило знаменитого шеф-повара от развода с их матерью.

Со своей молодой спутницей Константин тут же стал появляться на публике, выкладывая в Сеть фотографии романтического содержания. А после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, поспешил с ней отправиться в Турцию. Однако вместо приятного путешествия получился довольно сомнительный тур. По крайней мере, такое впечатление складывается из постов Леры в Instagram.

Девушка рассказала, что была там единственный раз лет семь назад, но осталась в ужасе от липких поклонников и их приставаний. После этого поклялась больше не появляться здесь, однако в посткороновирусную эпоху была вынуждена нарушить свой принцип.

«Мы с Константином безумно любим Францию. Романтичные пейзажи лазурного берега, разнообразнейшую вкуснейшую еду… ну и, конечно, сервис! Там чувствуешь себя спокойно, защищенно, но границу так и не открыли», — объяснила она свой выбор.

Стамбул оставил на Куденкову приятное впечатление, но она решила, что это не ее тип отдыха. Потом она с Ивлевым отправилась в Бодрум, от которого совсем недавно была в восторге оперная дива Анна Нетребко