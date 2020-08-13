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Молодая девушка Ивлева сравнила Турцию с Геленджиком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Молодая девушка Ивлева сравнила Турцию с Геленджиком
Фото: Teleprogramma.pro
В конце июня ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев официально разошелся со своей женой Марией.
Причина разрыва 20-летних отношений оказалось на удивление банальной — новая любовь. Избранницей 46-летнего шеф-повара оказалась студентка журфака МГУ 27-летняя Лера Куденкова, которая практиковалась на телевидении. Наличие двоих детей (маленькой Маши и сына, учащегося в вузе, Матвея) не остановило знаменитого шеф-повара от развода с их матерью.
Со своей молодой спутницей Константин тут же стал появляться на публике, выкладывая в Сеть фотографии романтического содержания. А после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, поспешил с ней отправиться в Турцию. Однако вместо приятного путешествия получился довольно сомнительный тур. По крайней мере, такое впечатление складывается из постов Леры в Instagram.
Девушка рассказала, что была там единственный раз лет семь назад, но осталась в ужасе от липких поклонников и их приставаний. После этого поклялась больше не появляться здесь, однако в посткороновирусную эпоху была вынуждена нарушить свой принцип.

«Мы с Константином безумно любим Францию. Романтичные пейзажи лазурного берега, разнообразнейшую вкуснейшую еду… ну и, конечно, сервис! Там чувствуешь себя спокойно, защищенно, но границу так и не открыли», — объяснила она свой выбор.

Стамбул оставил на Куденкову приятное впечатление, но она решила, что это не ее тип отдыха. Потом она с Ивлевым отправилась в Бодрум, от которого совсем недавно была в восторге оперная дива Анна Нетребко.

«Живописное место. Но к сожалению, небольшой выбор продуктов в магазинах, хотя местные сыры и хлеб очень вкусные. Очень много людей на пляже. Чем-то напоминает Геленджик. Грязные улицы. И очень дорого в ресторанах на берегу, пять-семь тысяч за ужин на двоих. Все время такое ощущение, что нас хотят обмануть или впарить что-то. Фото пляжей в интернете не совпадают с действительностью. Как собственно и описание рынков», — неожиданно охарактеризовала свой отдых с возлюбленным будущая журналистка.

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Звёзды , Анна Нетребко , Константин Ивлев , МГУ
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