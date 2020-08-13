Самую красивую женщину обругали за фальшивое лицо 

Американская супермодель Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush, после чего ее обругали в сети за одинаковое выражение лица на фото. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

На размещенных в Instagram-аккаунте марки Ambush кадрах 23-летняя знаменитость позирует в нескольких образах. На одном снимке она запечатлена в длинном платье с бретельками, отделанными стразами. Модель демонстрирует зеленую сумку и множество украшений: браслет, серьги и кольцо. На другом фото Хадид сфотографировали в черном мини-платье с глубоким декольте и поясной сумкой ярко-розового цвета.

Nylon.com

Автором съемки выступил американский фотограф Тайлер Митчелл (Tyler Mitchell), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, i-D Magazine, Dazed и другими.

Пользователи сети принялись критиковать внешность модели.