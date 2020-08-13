Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самую красивую женщину обругали за фальшивое лицо 

Lenta.ru 1 час назад
Самую красивую женщину обругали за фальшивое лицо
Фото: @bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush, после чего ее обругали в сети за одинаковое выражение лица на фото. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.
На размещенных в Instagram-аккаунте марки Ambush кадрах 23-летняя знаменитость позирует в нескольких образах. На одном снимке она запечатлена в длинном платье с бретельками, отделанными стразами. Модель демонстрирует зеленую сумку и множество украшений: браслет, серьги и кольцо. На другом фото Хадид сфотографировали в черном мини-платье с глубоким декольте и поясной сумкой ярко-розового цвета.
Nylon.com
Автором съемки выступил американский фотограф Тайлер Митчелл (Tyler Mitchell), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, i-D Magazine, Dazed и другими.
Пользователи сети принялись критиковать внешность модели.

«У нее одинаковое выражение лица на каждой фотографии», «Когда же бренды поймут, что лошадиная голова и полностью фальшивая модель не улучшат продажу товаров», «Слишком много фотошопа», «Ее сестра гораздо красивее. Белла занимается моделингом, потому что папочка ее спонсирует», — высказались они.

Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Последние новости
В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии Взломан генетический код жизни Взломан генетический код жизни В России выявили 5057 новых случаев коронавируса В России выявили 5057 новых случаев коронавируса
Женский форум
Звёзды , Белла Хадид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Россиянам назвали причины сократить употребление кофе
Россиянам назвали причины сократить употребление кофе
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение