Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте 

Lenta.ru 1 час назад
Экс-миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте
Фото: @kyliejenner
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения. Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости.
На размещенных снимках 23-летняя телезвезда позирует в мини-платье оранжевого цвета с глубоким декольте. Наряд, украшенный разноцветными драгоценными камнями, был прислан Дженнер креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном.
@kyliejenner
Предпринимательницу запечатлели на фоне белой лестницы.

«Спасибо, моя любовь, за самое идеальное платье ко дню рождения», — подписала она пост, набравший более шести миллионов лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости.

«Боже, ты прекрасна», «Мне нравятся детали. Это платье напоминает мне об Италии, скучаю по ней», «Очень горячо», «Красотка», — комментировали они.

Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Последние новости
В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии Взломан генетический код жизни Взломан генетический код жизни В России выявили 5057 новых случаев коронавируса В России выявили 5057 новых случаев коронавируса
Звёзды , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Россиянка с огромной грудью пожаловалась на мужчин
Россиянка с огромной грудью пожаловалась на мужчин
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
03:37
Кай Метов нашел невесту на 28 лет моложе
Звёзды Любовь
Почему в России любят березовый сок
02:44
Почему в России любят березовый сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение