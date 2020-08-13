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Рудковскую раскритиковали за клип сына 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Сети обсуждают новый ролик, в котором снялся сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Родители называют сына Сашу Гном Гномычем. На кадрах видно, что мальчик подкрадывается к гостье Виоле и шлепает ее, после чего танцует на кавказский манер. Ролик посмотрели более 60 тысяч раз.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков мальчика в Instagram. Пользователи раскритиковали Рудковскую за то, что та неправильно воспитывает ребенка.

«Нашла, чему учить детей. Лапать девушек?», «Зачем вы мальчика позорите?», «Не всем девушкам нравятся такие игры. Это неуважение и фамильярность», — писали пользователи в комментариях.

Были и те, кто воспринял ролик как шутку. Рудковская никак не отреагировала на критику в свой адрес.
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Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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