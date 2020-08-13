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Подольская прячет живот после слухов о беременности 

WMJ.ru и ещё 4 1 час назад
Подольская прячет живот после слухов о беременности
Фото: WMJ.ru
Пользователи Сети уверены, что Подольская и Пресняков-младший станут родителями во второй раз.
Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков с празднования 5-летия племянниц Саши и Насти. На фотографиях запечатлены экс-«фабрикантка» с супругом Владимиром Пресняковым-младшим и их сыном Артемием, мать певицы Нина, а также другие родственники и близкие друзья. Для семейного уикенда Наталья Подольская выбрала кожаный пиджак с мужского плеча и мешковатое платье — в этой одежде не вида ее фигура. Фотографируясь, певица вставала за сыном, чтобы дополнительно скрыть живот.
@nataliapodolskaya
Разумеется, это не могло не насторожить фанатов Натальи Подольской.

«Ну точно беременная! Все мы тут разглядели», «Очень рада, что Вы опять станете мамой», «Животик видно! Теперь младший Пресняков будет еще младше», — писали фолловеры в комментариях.

Напомним, слухи о пополнении в семье Владимира Преснякова-младшего появились в самом начале текущего месяца. Повод подала сама Наталья Подольская — певица стала носить oversize чаще обычного и была замечена в одной из подмосковных аптек с округлившимся животом. К тому же, в окружении звездной четы подтвердили вторую беременность певицы. Она, в свою очередь, по-прежнему отпирается, оправдываясь «неудачными ракурсами».
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Женский форум
Звёзды , Наталья Подольская
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