Фанаты не узнали Лободу из-за обилия фотошопа 

Светлана радует снимками в купальниках и твердит, что ее изменила любовь. Фанаты уверены — секрет кроется в фотошопе. На свежем снимке артистку не отличить от Самойловой и других звезд Инстаграма.

В том, что Светлана Лобода — трудоголичка, которая заботится о своей репутации и внешнем виде, не сомневается никто. Поклонники могли убедиться в этом во время интервью звезды с Ксенией Собчак , а также по сторис исполнительницы в период карантина.

Вместо того чтобы объедаться лакомствами, певица продолжала работать. Она организовала во дворе собственного дома студию звукозаписи и усердно трудилась над телом, чтобы на бедрах не осело ни одного лишнего килограмма.

Поработав и выпустив несколько хитов, звезда отправилась отдыхать за рубеж. Сейчас она активно радует поклонников свежими фото. На большинстве Лобода запечатлена в купальнике либо очень коротких шортах. Фолловеры едва успевают делать комплименты артистке по поводу фигуры.

Правда, не все так хорошо. Несколько недель назад Светлана решила немного изменить имидж и стала блондинкой. На свежем фото фанаты даже не узнали ее. Лобода опубликовала в ленте фотографию, на которой была запечатлена в короткой юбке с воланами и верхней части бикини. Знаменитость сопроводила снимок рассуждением о том, как меняет человека любовь.

@lobodaofficial

Поклонники, рассмотрев фото, стали шутить. Они писали, что из-за «любви» не могут узнать Лободу.

«Как же поменялась Света. Капец! Мне одной вас не узнать?», «Что с собой сделали? Не похожа», «Перебор с корректором», «Красавица только благодаря фотошопу», «Кто это?»

Скептики пришли к выводу, что звезда либо ее помощники перестарались с редакторами. Из-за обилия фотошопа знаменитость действительно не похожа сама на себя. У нее изменился овал лица и скулы. Отличить звезду от других инстаграмных красоток теперь можно лишь по цвету волос.

Коллеги Лободы не нашли в этом ничего зазорного. Они охотно оставляли ей свои комплименты.