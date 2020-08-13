Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты не узнали Лободу из-за обилия фотошопа 

Клео.Ру 1 час назад
Фанаты не узнали Лободу из-за обилия фотошопа
Фото: Клео.Ру
Светлана радует снимками в купальниках и твердит, что ее изменила любовь. Фанаты уверены — секрет кроется в фотошопе. На свежем снимке артистку не отличить от Самойловой и других звезд Инстаграма.
В том, что Светлана Лобода — трудоголичка, которая заботится о своей репутации и внешнем виде, не сомневается никто. Поклонники могли убедиться в этом во время интервью звезды с Ксенией Собчак, а также по сторис исполнительницы в период карантина.
Вместо того чтобы объедаться лакомствами, певица продолжала работать. Она организовала во дворе собственного дома студию звукозаписи и усердно трудилась над телом, чтобы на бедрах не осело ни одного лишнего килограмма.
Поработав и выпустив несколько хитов, звезда отправилась отдыхать за рубеж. Сейчас она активно радует поклонников свежими фото. На большинстве Лобода запечатлена в купальнике либо очень коротких шортах. Фолловеры едва успевают делать комплименты артистке по поводу фигуры.
Правда, не все так хорошо. Несколько недель назад Светлана решила немного изменить имидж и стала блондинкой. На свежем фото фанаты даже не узнали ее. Лобода опубликовала в ленте фотографию, на которой была запечатлена в короткой юбке с воланами и верхней части бикини. Знаменитость сопроводила снимок рассуждением о том, как меняет человека любовь.
@lobodaofficial
Поклонники, рассмотрев фото, стали шутить. Они писали, что из-за «любви» не могут узнать Лободу.

«Как же поменялась Света. Капец! Мне одной вас не узнать?», «Что с собой сделали? Не похожа», «Перебор с корректором», «Красавица только благодаря фотошопу», «Кто это?»

Скептики пришли к выводу, что звезда либо ее помощники перестарались с редакторами. Из-за обилия фотошопа знаменитость действительно не похожа сама на себя. У нее изменился овал лица и скулы. Отличить звезду от других инстаграмных красоток теперь можно лишь по цвету волос.
Коллеги Лободы не нашли в этом ничего зазорного. Они охотно оставляли ей свои комплименты.
Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Клео.Ру: последние новости
СМИ: Гагарина отдыхает вместе с новым любовником в Турции СМИ: Гагарина отдыхает вместе с новым любовником в Турции Киркоров похвастался кроссовками за 7 миллионов Киркоров похвастался кроссовками за 7 миллионов Успенская пожаловалась на нехватку ботокса и спиртного Успенская пожаловалась на нехватку ботокса и спиртного
Женский форум
Звёзды , Светлана Лобода , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлова в бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой
Орлова в бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
10:17
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
Звёзды Здоровье
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
02:59
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
Дом и сад
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение