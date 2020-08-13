Звезды похвастались прожиточным минимумом 

В последнее время отечественные звезды стали часто высказываться на тему денег и того, сколько бы им хватило средств на жизнь. Кто-то захотел быть поближе к народу и назвал скромную сумму, а кто-то признался, что не готов расстаться с миллионами. Подробнее — в материале "Рамблера".

Началось все с высказывания телеведущей и спортсменки Ляйсан Утяшевой. Она завила, что почти не ходит по ресторанам, и для "спокойной" жизни ей будет достаточно 50 тысяч рублей в месяц. Утяшева призналась, что в детстве ее семье приходилось себя ущемлять.

На высказывание супруги Павла Воли сразу отреагировали другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, музыкант Юрий Лоза высказался, что у Утяшевой есть прилично зарабатывающий муж, который может ей позволить зарабатывать всего 50 тысяч рублей. При этом сам он считает, что это прожиточный минимум:

«У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом».

Певица Азиза пошла дальше и заявила, что ей вообще не нужны деньги. Одна она может пить воду из рудника и питаться урожаем с огорода. Однако у артистки большая семья, и она несет за всех ответственность. В среднем, для безбедной жизни Азизе нужно 300 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят оплата ЖКХ, лекарств и еды.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин тоже не остался в стороне и высказался на счет прожиточного минимума. Он честно признался, что не сможет прожить на 50 тысяч рублей. Для комфортной жизни Пригожину нужно не меньше полутора-двух миллионов рублей, так как он содержит детей, близких родственников и инвестирует в творчество.