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Названы звезды, которых Киркоров мог заразить COVID-19 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Переболевший ковидом певец в последнее время имел тесные контакты с доброй половиной шоу-бизнеса.
Пока вся страна находится в нервном ожидании второй волны пандемии коронавируса, а малый и средний бизнес готовятся сворачивать удочки, если Россию опять закроют на карантин, Филипп Киркоров на тусовке, посвященной премьере своего клипа, сообщил, что переболел «короной» бессимптомно. При том, что 8 мая он публично тряс отрицательными анализами своей семьи.
Sobesednik.ru внимательно отследил массовые мероприятия, в которых за последние 2 месяца участвовал певец, и понял, откуда может стартовать новая волна заражений, ведь потусил Филипп Бедросович славно.
24 июня Киркоров выступал на «Славянском базаре» в Витебске вместе с Олегом Газмановым и Лолитой. В Витебск из Москвы, кстати, отправлялся даже специальный поезд гостей, и, по словам участников турне, многие по дороге домой активно кашляли.
29 июня он широко отгулял день рождения сына Мартина, на вечеринке по случаю праздника были замечены Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак и Тимати, с которым Киркоров позже открыл бургерную.
На презентации этого самого заведения 8 июля побывали, нарушая социальную дистанцию, многие звезды. Желание поесть и потусить побило инстинкты самосохранения у Валерии и Иосифа Пригожина, Григория Лепса, Виталия Гогунского и Аркадия Новикова, который сейчас сеет «прекрасное-доброе светлое» в Сардинии вместе с потенциальном зятем Федуком.
14 июля Филипп снялся в новой серии «Ералаша» и обнимался с 71-летним художественным руководителем детского киножурнала Борисом Грачевским, относящимся к ковидной группе риска.
Ну и совсем недавно король эстрады провел отпуск на Крите, где случайно встретился с Андреем Малаховым
Теперь певец активно «топит» за ношение масок. Очень вовремя, учитывая, что вторую волну, судя по всему, можно будет называть его именем.
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Женский форум
Звёзды , Видео , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Тимати , Сергей Лазарев , Виталий Гогунский , Андрей Малахов , Аркадий Новиков , Юлия Барановская , Иосиф Пригожин , Олег Газманов , ИД "Собеседник"
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