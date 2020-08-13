Названы звезды, которых Киркоров мог заразить COVID-19 

Все новости на карте

Переболевший ковидом певец в последнее время имел тесные контакты с доброй половиной шоу-бизнеса.

Пока вся страна находится в нервном ожидании второй волны пандемии коронавируса, а малый и средний бизнес готовятся сворачивать удочки, если Россию опять закроют на карантин, Филипп Киркоров на тусовке, посвященной премьере своего клипа, сообщил, что переболел «короной» бессимптомно. При том, что 8 мая он публично тряс отрицательными анализами своей семьи.

Sobesednik.ru внимательно отследил массовые мероприятия, в которых за последние 2 месяца участвовал певец, и понял, откуда может стартовать новая волна заражений, ведь потусил Филипп Бедросович славно.

24 июня Киркоров выступал на «Славянском базаре» в Витебске вместе с Олегом Газмановым и Лолитой. В Витебск из Москвы, кстати, отправлялся даже специальный поезд гостей, и, по словам участников турне, многие по дороге домой активно кашляли.

29 июня он широко отгулял день рождения сына Мартина, на вечеринке по случаю праздника были замечены Юлия Барановская Сергей Лазарев , Ани Лорак и Тимати , с которым Киркоров позже открыл бургерную.

14 июля Филипп снялся в новой серии «Ералаша» и обнимался с 71-летним художественным руководителем детского киножурнала Борисом Грачевским, относящимся к ковидной группе риска.

Ну и совсем недавно король эстрады провел отпуск на Крите, где случайно встретился с Андреем Малаховым

Теперь певец активно «топит» за ношение масок. Очень вовремя, учитывая, что вторую волну, судя по всему, можно будет называть его именем.