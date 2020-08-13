Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Легкоступовой сделала заявление 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дочь Легкоступовой сделала заявление
Фото: Teleprogramma.pro
Ситуация о происшествии с Валентиной Легкоступовой, которая попала в больницу в тяжелом состоянии, на протяжении нескольких дней обрастает все новыми и новыми подробностями.
Сначала ее сын Матвей рассказал свою версию произошедшего. По словам молодого человека, во всем виноват новоиспеченный муж Валентины Юрий Фирсов. Якобы он претендовал на квартиру в спальном районе Москвы.
Спустя время дочь Анэтта Бриль сообщила, что увезла обоих в наркологию, потому что нашла их пьяными в квартире. А ведь раньше Легкоступова не злоупотребляла алкоголем. Накануне сам Фирсов сделал заявление, что все это — черный пиар. По его словам, Валентина сама упала в ванной комнате, ударилась головой и уже готова к выписке из больницы. И вот, наконец-то, Анэтта решила все прояснить. Официальное заявление она опубликовала на своей странице в Инстаграме.

«Весь этот поток лжи и хайпа «добрых людей» достиг каких-то невероятных масштабов. Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться», — написала Бриль.

По ее словам, она отвезла Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику 6 августа, потому что они были сильно пьяны. Ранее Анэтта не замечала мать в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом у нее не было ссадин на лице и уже тем более проломленной головы. В ночь на 8 августа состоянии Валентины ухудшилось, она впала в кому и ее перевезли в другую больницу для срочной операции.

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?!» — написала Бриль.

Также она заметила, что не собирается поливать грязью Фирсова, потому что это был выбор ее мамы.
Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Teleprogramma.pro: последние новости
Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику «Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте «Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте «Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков «Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков
Женский форум
Звёзды , Юрий Фирсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычки, которые уберегут вас от целлюлита
Привычки, которые уберегут вас от целлюлита
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
10:17
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
Звёзды Здоровье
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
02:59
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
Дом и сад
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
04:51
Какие деревья нельзя сажать перед дачей
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение