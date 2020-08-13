Валентина Легкоступова была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. А события, связанные с происшествием, обрастают все новыми подробностями.

Сначала сотрудники правоохранительных органов предположили, что певицу избил муж на почве алкогольного опьянения, а затем оставил ее в критическом состоянии. Затем он дал показания о том, что Валентина упала самостоятельно.

Сын певицы Матвей считает, что в деле все-таки замешан новый избранник матери Юрий Фирсов , так как он претендовал на квартиру в спальном районе Москвы.

Не устояла от комментариев и дочь Аннэта Бриль. В своем Instagram девушка выложила фото, где постаралась объяснить свою позицию.

«Весь этот поток лжи и хайпа „добрых людей“ достиг каких-то невероятных масштабов. Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии».

Она сообщила, что что ранее не замечала мать в состоянии опьянения. Хотя в последний раз алкоголь все-таки стал причиной для волнения, и Валентину вместе с мужем дочь отправила на лечение.

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем» — написала Бриль.

Также она заметила, что не собирается поливать грязью Фирсова, потому что это был выбор ее мамы.