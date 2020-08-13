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Юлия Зимина похвасталась идеальной фигурой в красном купальнике 

Eva.ru 2 часа назад
Зимина похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Фото: @yuliaziminaa
Юлия Зимина появляется каждое утро в эфире Первого канала в женственных платьях и струящихся юбках, но иногда в своем микроблоге она делится более откровенными фотографиями. На этот раз актриса опубликовала снимок в игривом бикини, продемонстрировав идеальную фигуру.
Юлия Зимина редко делится с поклонниками подробностями своей жизни, она предпочитает публиковать фото, сделанные на съемках утреннего шоу на Первом канале. Но на этот раз в микроблоге актрисы появилось несколько откровенных кадров. На фото Юлия позирует в бежевом парео и ярком красном купальнике в белый горох.
Eva.ru
Актриса, в отличие от многих знаменитостей, похвасталась снимками в бикини совсем не на отдыхе: оказалось, что в купальник она облачилась ради съемок в новом фильме. В комментариях Юлия призналась, что в этот день было прохладно, но ни ее, ни режиссера это не остановило. Артистка на снимках постаралась выглядеть эмоциональной: она смотрит в камеру, поправляет волосы, демонстрируя плоский живот, стройные ноги и привлекательное декольте.
Фигурой Юлии восхитились не только поклонники, но и ее коллеги: в комментариях Лариса Гузеева и Екатерина Вуличенко отметили, что она выглядит потрясающе. Сама же артистка призналась, что иногда любит позировать в бикини, но редко решается публиковать подобные пикантные снимки.
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Звёзды , Юлия Зимина , Екатерина Вуличенко , Лариса Гузеева , Первый канал
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