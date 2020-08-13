Зимина похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Юлия Зимина появляется каждое утро в эфире Первого канала в женственных платьях и струящихся юбках, но иногда в своем микроблоге она делится более откровенными фотографиями. На этот раз актриса опубликовала снимок в игривом бикини, продемонстрировав идеальную фигуру.

Юлия Зимина редко делится с поклонниками подробностями своей жизни, она предпочитает публиковать фото, сделанные на съемках утреннего шоу на Первом канале. Но на этот раз в микроблоге актрисы появилось несколько откровенных кадров. На фото Юлия позирует в бежевом парео и ярком красном купальнике в белый горох.

Eva.ru

Актриса, в отличие от многих знаменитостей, похвасталась снимками в бикини совсем не на отдыхе: оказалось, что в купальник она облачилась ради съемок в новом фильме. В комментариях Юлия призналась, что в этот день было прохладно, но ни ее, ни режиссера это не остановило. Артистка на снимках постаралась выглядеть эмоциональной: она смотрит в камеру, поправляет волосы, демонстрируя плоский живот, стройные ноги и привлекательное декольте.