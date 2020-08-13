Киркоров отреагировал на развод Пугачевой и Галкина 

— Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь, — заявил Филипп. — Мы не дружим домами. Как вы себе представляете? Это было бы странно! Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить.