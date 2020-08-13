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Киркоров отреагировал на развод Пугачевой и Галкина 

ИД «Собеседник» и ещё 2 2 часа назад
Киркоров отреагировал на развод Пугачевой и Галкина
Фото: ИД "Собеседник"
Слухи о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают будоражить светскую тусовку. Говорят, что Примадонна оформила тайный развод с юмористом, как в свое время сделала с Киркоровым. Сам Филипп на днях прокомментировал главную новость лета. И еще больше всех запутал.

— Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье, — говорит артист. — Я не имею никакого права и основания. Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме. И я очень за нее радуюсь.

Рассуждать на тему Галкина и Пугачевой Киркорову не доставляет особого удовольствия.

— Я уже все сказал по поводу этой семьи, — заявил артист. — С моей стороны зачем это комментировать? Есть, кому это сделать! Вы их спросите. А я уже все сказал.

Напомним, что совсем недавно Филипп признавался: в последнее время Пугачева от него отдалилась. Примадонна даже не подписалась на его странички в социальных сетях. И он отнесся к этому философски.

— Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь, — заявил Филипп. — Мы не дружим домами. Как вы себе представляете? Это было бы странно! Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить.

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Женский форум
Звёзды , Другое , Максим Галкин , Алла Пугачева
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