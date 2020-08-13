Киркоров отреагировал на развод Пугачевой и Галкина 

— Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье, — говорит артист. — Я не имею никакого права и основания. Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме. И я очень за нее радуюсь.
— Я уже все сказал по поводу этой семьи, — заявил артист. — С моей стороны зачем это комментировать? Есть, кому это сделать! Вы их спросите. А я уже все сказал.
— Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь, — заявил Филипп. — Мы не дружим домами. Как вы себе представляете? Это было бы странно! Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить.