Малышева впервые похвасталась золотым дворцом в США 

Телеведущая уже больше месяца отдыхает в том самом американском имении, которое рассекретил Навальный.

Ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье» упорхнула в Штаты 6 июля, как только у нее на «Первом канале» начался отпуск. Зарубежные полеты тогда еще были невозможны из-за закрытых по причине пандемии коронавируса границ. Но главврач российского ТВ все-таки нашла способ выбраться из пустого, как она сама рассказала, аэропорта «Шереметьево» . И, конечно, повернула все так, что она будто бы не нарушает общие правила, а является пионеркой в деле возобновления путешествий.

Перебравшись к родным (оба сына Малышевой — старший Юрий и младший Василий, живут и работают в Америке), телеведущая заметно снизила свою активность в Instagram, где раньше каждый день общалась со своими подписчиками.

Но время от времени Елена Васильевна все-таки радует фолловеров новыми постами. В последнем хоум-видео Малышева поделилась кадрами того, как ее 5-летний внук Игорь готовит оладьи.

— Вы спрашиваете меня, куда я пропала. Я не пропала. Просто сейчас я живу заботами большой семьи, — объяснила телеведущая.

При этом на видео отчетливо узнается тот самый «золотой дворец» под Нью-Йорком, о котором стало известно благодаря расследованию Алексея Навального : тот же обеденный стол, тот же кухонный гарнитур, что были на фотографиях, обнародованных Фондом борьбы с коррупцией

При этом Малышева пожаловалась, что «в Нью-Йорке сейчас грустно»: рестораны в городе по-прежнему закрыты. Однако пользователи не слишком-то поверили, что Елена Васильевна скучает по России.

— Хватит дразнить нищих россиян своей роскошью! — написали ей в комментариях.

Надо заметить, что негативные отзывы после скандала с «золотым дворцом» исчезают из Instagram почти так же быстро, как появляются. Впрочем, никакая «чистка» не спасает звезду ТВ от хейтеров.