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Джиган и Самойлова окончательно взбесили подписчиков 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Семейка ушлепков»: Джиган и Самойлова взбесили фанатов
Фото: @samoylovaoxana
Те, кто еще совсем недавно сочувствовал многодетной паре, находившейся на грани развода, теперь разочаровались в них.
Народная любовь, она такая: от любви до ненависти один шаг. Если еще в пандемию все жалели «разведенку» с четырьмя детьми Оксану Самойлову и желали Джиге скорее выйти из клиники для наркозависимых, то теперь самые популярные комментарии под совместными фото пары: «все это фейк», «только для картинки», «хватит писать уже про этих ушлепков».
Джиган и Оксана Самойлова помирились, разводиться не стали и сейчас отдыхают в Турции, откуда активно постят привычные картинки отдыха в режиме «all-inclusive»: горки, море и еда.

«Обманули всех и отдыхают, как ни в чём не бывало», — возмущаются фолловеры.

«Только ради детей, все только ради детей…» — припоминают пользователи.

«Терпеть не могу эту парочку после всего цирка», — призналась подписчица.

«Семейка разводил», — переходят на личности в комментариях.

Понять подписчиков можно: когда «идеальная семья» отрыгнула все свои проблемы на обозрение общественности, откат к картинке прекрасных родителей и супругов раздражает. Тем более, когда картина Инстаграм-жизни у пары действительно разная. Один из телеграм-каналов даже сделал заголовок «Отберите у бати телефон», потому что Джиган в случайных сторис портит инста-счастье семьи. То продемонстрирует замученную жену и дочь, то недостаточно отретушеванную фигуру Оксаны Самойловой.
Посмотрим, станет ли эта парочка версией импортозамещения пары Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые все делают в компании репортеров.
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Звёзды , Оксана Самойлова , Ким Кардашьян
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