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«Это травля»: Захарова ответила на слухи о своем алкоголизме 

Passion.ru 1 час назад
«Это травля»: Захарова про слухи об алкоголизме
Фото: Passion.ru
58-летняя известная актриса театра и кино Александра Захарова оказалась в центре скандальных слухов о своих пагубных пристрастиях, которые решила прокомментировать.
СМИ сообщили о том, что у дочери покойного художественного руководителя московского театра «Ленком» Александры Захаровой проблемы с алкогольной зависимостью. «Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», — заявил врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин в беседе с «Экспресс-газетой».

«Ахиллесова пята Александры Захаровой — любовь к крепким напиткам. Ходят слухи, что именно она в свое время стала одной из причин развода актрисы с коллегой Владимиром Стекловым»,

— якобы сказал источник издания.
Сама Александра Захарова не стала оправдываться перед журналистами и широкой общественностью.

«Я не хочу это комментировать. Это травля, и я даже знаю, от кого»,

— лаконично прокомментировала она неприятные слухи в беседе Nation News.
Поддержала Захарову супруга ее покойного коллеги Николая Караченцова Людмила Поргина.

«Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь? Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей!»,

— цитирует ее Пятый канал.
Напомним, что режиссер Марк Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет в сентябре прошлого года. За годы театральной деятельности Марк Анатольевич поставил более пятидесяти спектаклей. Кроме того, он является режиссером таких культовых советских фильмов, как «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви».
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