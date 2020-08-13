Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Прям слов нет, какая ложбинка»: Седокова подразнила роскошной грудью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Седокова подразнила роскошной грудью
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова в свое время блистала в группе «ВИА Гра». Девушка по прежнему обладает сильным вокалом и эффектной внешностью, но уже строит сольную карьеру. К тому же, она стала многодетной мамой. У нее подрастают две дочки и сын от разных мужчин. А последний год артистка строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен развелся с женой, когда встретил привлекательную певицу. Они вместе пережили карантин, а теперь отдыхают в Майами со всеми детьми звезды.
Седокова после третьих родов не смогла похудеть. Однако поклонники заверяют, что любят ее именно такой — с пышными формами. Сама певица давно поборола комплексы и все чаще делится откровенными фото.
Более того, возлюбленный ее поддерживает и порой позирует вместе с ней. А на днях Анна сделала очень смелое селфи. Она загорала, лежа на животе Яниса. Девушка запечатлела себя в нюдовом купальнике.
Лифчик с бахромой сливался с загорелой кожей артистки, но и подчеркнул ее роскошную грудь. Седокова предстала без макияжа с порозовевшими щечками.

«Где-то всегда лето..»,

— написала она.
@annasedokova
А вот поклонники были сражены фигурой знаменитости. Многие одарили ее комплиментами, а мужчины сожалели, что избранник недавно сделал Анне предложение руки и сердца. «Нормально поджарилась на солнце», «Аккуратно, девочки выпадут», «Какая вы здесь…прям слов нет…фотка просто огонь!», «Вот это я понимаю фактура», «Прям слов нет, какая ложбинка», «Семенович отдыхает», «Какие роскошные формы», — прокомментировали пост подписчики.
Видео дня. Как выглядит внук Андрея Миронова
Teleprogramma.pro: последние новости
«Всегда помогу»: Киркоров высказался о разладе между Пугачевой и Галкиным «Всегда помогу»: Киркоров высказался о разладе между Пугачевой и Галкиным «Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте «Всех мужчинок сразит наповал»: Орлова в алом бикини сверкнула соблазнительной ложбинкой в глубоком декольте Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику Александра Захарова угодила на учет в наркологическую клинику
Женский форум
Звёзды , Анна Седокова , Янис Тимма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как избавить редиску от горького привкуса
02:15
Как избавить редиску от горького привкуса
Еда
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
10:17
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
Звёзды Здоровье
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
02:59
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
Дом и сад
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение