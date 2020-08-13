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Фомин высказался о бездомных людях 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фомин отдохнул с бомжами в Крыму
Фото: @mf_agent
Певец Митя Фомин провел время с бездомными. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Солист поп-группы Hi-Fi встретил трех бродяг на улице Севастополя. Он пообщался с ними и дал каждому денег на питание.

«Один остроумно шутил, хвастал своим новым собакеном, второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень», — отметил музыкант.

Также Фомин отметил, что у каждого из нас есть собственная жизнь, которой мы вольны распоряжаться как хотим. Тем не менее, по мнению Мити, не стоит забывать о бездомных, которые «влачат свое существование у всех на глазах».
@mf_agent
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что взбешенные фанаты накинулись на Самойлову и Джигана.
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Звёзды , Митя Фомин
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