Фомин отдохнул с бомжами в Крыму

Певец Митя Фомин провел время с бездомными. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Солист поп-группы Hi-Fi встретил трех бродяг на улице Севастополя. Он пообщался с ними и дал каждому денег на питание.

«Один остроумно шутил, хвастал своим новым собакеном, второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень», — отметил музыкант.

Также Фомин отметил, что у каждого из нас есть собственная жизнь, которой мы вольны распоряжаться как хотим. Тем не менее, по мнению Мити, не стоит забывать о бездомных, которые «влачат свое существование у всех на глазах».