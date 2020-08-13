Захарова обвинила обидчика в травле

В Сети появились слухи о том, что у актрисы Александры Захаровой пагубное пристрастие к алкоголю. На этот счет высказалась сама артистка.
«Я не хочу это комментировать. Это травля, и я даже знаю, от кого», — ответила звезда в беседе с Nation News.
Кроме того, за актрису вступилась жена Николая Караченцова Людмила Поргина. По ее словам, ни Марк Анатольевич — отец артистки, ни Александра не страдали алкоголизмом.
«На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь? Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей!», — негодовала Людмила.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Захарова угодила на учет в наркологическую клинику.