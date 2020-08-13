Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Захарова ответила на слухи об алкоголизме 

Анастасия Иванова 47 минут назад
Захарова обвинила обидчика в травле
Фото: globallookpress.com
В Сети появились слухи о том, что у актрисы Александры Захаровой пагубное пристрастие к алкоголю. На этот счет высказалась сама артистка.

«Я не хочу это комментировать. Это травля, и я даже знаю, от кого», — ответила звезда в беседе с Nation News.

Кроме того, за актрису вступилась жена Николая Караченцова Людмила Поргина. По ее словам, ни Марк Анатольевич — отец артистки, ни Александра не страдали алкоголизмом.

«На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь? Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей!», — негодовала Людмила.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Захарова угодила на учет в наркологическую клинику.
Звёзды , Александра Захарова , Людмила Поргина , Николай Караченцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фомин отдохнул с бомжами в Крыму
Фомин отдохнул с бомжами в Крыму
Седокова подразнила роскошной грудью
Седокова подразнила роскошной грудью
Опасные насекомые, подстерегающие на дачах
Опасные насекомые, подстерегающие на дачах
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как избавить редиску от горького привкуса
02:15
Как избавить редиску от горького привкуса
Еда
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
10:17
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
Звёзды Здоровье
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
02:59
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
Дом и сад
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение