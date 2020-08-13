Чехова рассказала о своей «нездоровой» страсти 

«Пока арабские скакуны галопом гарцуют через препятствия, Ульянка целыми днями возит кареты, телеги, и упитанных пассажиров. А она, между прочим, единственная лошадь в местном конном клубе. Вот она нелегкая доля красивых и гордых белых женщин»,