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Чехова рассказала о своей «нездоровой» страсти 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Чехова рассказала о своей «нездоровой» страсти
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова рассказала о своей страсти к лошадям. Причем, назвала ее нездоровой. Со своими подписчиками в Инстаграме она поделилась снимками с отдыха, где посетила конный клуб. Оседлав лошадку по кличке Ульяна, телеведущая вспомнила, что в 13 лет занималась конным спортом.

«Пока арабские скакуны галопом гарцуют через препятствия, Ульянка целыми днями возит кареты, телеги, и упитанных пассажиров. А она, между прочим, единственная лошадь в местном конном клубе. Вот она нелегкая доля красивых и гордых белых женщин»,

— подписала Чехова снимки.
@achekhova
После завершения режима самоизоляции Анфиса Чехова успела отдохнуть в Сочи и Турции. А теперь продолжает наслаждаться свободным временем в загородном клубе в Подмосковье.
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Звёзды , Анфиса Чехова
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