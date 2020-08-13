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«Самый счастливый день»: 66-летняя Любовь Успенская показала маленького «сына» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Любовь Успенская в этом году пережила конфликт с единственной дочкой. Она родила Татьяну от четвертого мужа Александра Плаксина, но лишь недавно призналась, что давно не любит этого мужчину. Более того, бизнесмен не дает ей развода. 30-летняя наследница певицы жила с мамой, но внезапно обвинила ее в том, что та насильно удерживает в доме и вообще отвратно с ней обращается. Потом она призналась, что многое преувеличила, но все же обиделась на мать и уехала к отцу в США.
Успенская тяжело переживала предательство дочки. Однако спустя месяцы она решилась на серьезный шаг. В соцсети артистка поделилась радостным событием. На видео запечатлена ее встреча с маленьким мальчиком, которого она назвала сыном. 66-летняя звезда намекнула, что решила взять малыша из детского дома.

«Вы просили найти вам мальчика, о котором вы мечтали. Мы нашли вам самого лучшего ребенка на свете. Получайте его пожалуйста!»,

— произнесла сотрудница.
Мальчик сразу обнял Любовь Залмановну. Певица сообщила ребенку, которому на вид не больше пяти лет, что теперь все вокруг него — его дом. Она тоже обняла его и попросила поцеловать.

«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент»,

— написала артистка.
Поклонники решили, что звезда усыновила ребенка. они стали поздравлять ее с таким событием. Но оказалось, что у Успенская всех обвела вокруг пальца. У нее в гостях была бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, а мальчик на видео — сын девушки.
На самом деле, Певица стала крестной мамой маленького Артема. «Класс! Будьте счастливы вместе», «Потрясающе, Любовь! Это самое лучшее, что вы могли сделать для себя и для этого ребенка, вашего сына!», «Поздравляю, будьте счастливы! И воспитывайте сына настоящим мужчиной!» — стали комментировать пост подписчики.
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Звёзды , Видео , Любовь Успенская , Александр Плаксин , Александр Кержаков
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