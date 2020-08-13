Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Успенская рассказала подписчикам о «сыне» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стало известно, что певица Любовь Успенская решилась на серьезный шаг. Радостным событием она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Артистка опубликовала видео, на котором запечатлена с маленьким мальчиком. Оказалось, это ее «сын».

«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент»,

— написала артистка.
На самом деле, мальчик не родной сын артистки. Это наследник Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Успенская стала их ребенку крестной матерью.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что взбешенные фанаты накинулись на Самойлову и Джигана.
Звёзды , Видео , Милана Тюльпанова , Любовь Успенская , Александр Кержаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как избавить редиску от горького привкуса
02:15
Как избавить редиску от горького привкуса
Еда
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
10:17
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
Звёзды Здоровье
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
02:59
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
Дом и сад
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
04:34
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Психология Здоровье
Как выглядит внук Андрея Миронова
03:08
Как выглядит внук Андрея Миронова
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение