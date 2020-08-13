Стало известно, что певица Любовь Успенская решилась на серьезный шаг. Радостным событием она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Артистка опубликовала видео, на котором запечатлена с маленьким мальчиком. Оказалось, это ее «сын».
«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент»,
— написала артистка.
На самом деле, мальчик не родной сын артистки. Это наследник Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Успенская стала их ребенку крестной матерью.
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