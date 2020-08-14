Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая последние месяцы проживает со своим отцом в Америке, в Instagram поделилась откровенной фотографией. На снимке она лежит в воде в купальнике. При этом девушка по пояс голая, что ее, судя по всему, нисколько не смущает. Как отметила Татьяна Плаксина, у которой в последнее время очень много странных постов в социальных сетях, ненависть в этом мире реальна.

«Свистни кому-нибудь еще, ты, звездный у******к. Свистни «королеве России — моей маме».

@pacha_tati

Отметим, что Татьяна Плаксина и Любовь Успенская не общаются уже несколько месяцев. Всему виной скандал, который случился минувшей зимой. Тогда Плаксина пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и обвинила мать в истязаниях. Как отмечала девушка, родительница часто издевалась над ней. Спустя какой-то время она покинула Россию. Успенская перестала помогать финансово своей единственной дочери.